Bugatti Chiron конфисковали за скорость

Полиция Вены отправила на штрафстоянку гиперкар Bugatti Chiron за превышение скорости в городе. В центре австрийской столице водитель 1500-сильного Bugatti Chiron проехал на скорости 123 км/ч, что зафиксировали полицейские.
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