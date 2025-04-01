Клаксон
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Клаксон

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Свежие комментарии

Bugatti Chiron конфисковали за скорость

Bugatti Chiron конфисковали за скорость

Полиция Вены отправила на штрафстоянку гиперкар Bugatti Chiron за превышение скорости в городе. В центре австрийской столице водитель 1500-сильного Bugatti Chiron проехал на скорости 123 км/ч, что зафиксировали полицейские.

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