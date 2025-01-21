Гражданин Грузии заочно признан виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора гражданину Грузии Эльнуру Эйбову.
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