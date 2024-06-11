Apple и Canon представили объектив для беззеркальной камеры с двойной оптикой

Apple и Canon анонсируют объектив для беззеркальной камеры, предназначенный для пространственной видеосъемки Сегодня Apple и Canon объявили о разработке нового объектива для беззеркальной камеры, предназначенного для съемки пространственного видео для гарнитуры Vision Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии