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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 10.11.2024

Лучшие Анекдоты из Питера за 10.11.2024

***** Люди, которые говорят, что Петербург - серость, уныние и болото. Вы вообще в других городах страны бывали? Везде прямо такие: пестрота, радость и мелиорация - удивительно просто! ***** Как студенты сдают экзамены… Первый курс - тихо шелестят "шпорами".

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