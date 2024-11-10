Лучшие Анекдоты из Питера за 10.11.2024

***** Люди, которые говорят, что Петербург - серость, уныние и болото. Вы вообще в других городах страны бывали? Везде прямо такие: пестрота, радость и мелиорация - удивительно просто! ***** Как студенты сдают экзамены… Первый курс - тихо шелестят "шпорами".