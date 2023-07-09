Опять обманули Путина: россияне шокированы выходкой Анкары

Владимир Карпов

Действительно, Путина все кому не лень как доверчивого маленького мальчика постоянно обманывают и он сам в этом признаётся ...!!! При этом он вновь и вновь наступает на одни и те же грабли пустых обещаний наших врагов во вред России ... !!! И где выводы ???Доколе нам это терпеть ??? Что это, если не его слабость ???