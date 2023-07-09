Опять обманули Путина: россияне шокированы выходкой Анкары AlexCoderОпять обманули Путина: россияне шокированы выходкой Анкары AlexCoder Некоторые предложили отомстить Эрдогану В минувшую субботу стало известно, что ранее отправленные в Турцию по согласованию с российской стороной боевики “Азова”* были возвращены в Киев.
Опять обманули Путина: россияне шокированы выходкой Анкары
Комментарии
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Владимир Карпов
Действительно, Путина все кому не лень как доверчивого маленького мальчика постоянно обманывают и он сам в этом признаётся ...!!! При этом он вновь и вновь наступает на одни и те же грабли пустых обещаний наших врагов во вред России ... !!! И где выводы ???Доколе нам это терпеть ??? Что это, если не его слабость ???
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14 час.
59
Они просто положили на все наше...
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13 час.
59
Терпи, все еще впереди...
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13 час.
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