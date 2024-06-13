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Газета Politico утверждает, что Белоруссия якобы поставляла Азербайджану оружие

Газета Politico утверждает, что Белоруссия якобы поставляла Азербайджану оружие

Европейское отделение американской газеты Politico опубликовало материал, утверждающий, что Белоруссия с 2018 по 2022 год предоставляла вооружения Азербайджану, что привело к напряженности в отношениях с Арменией.

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Комментарии
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Багира
Нашли  кому  верить -  америкосам.    Американское издание Politico  не  раз  попадалось на вранье.  В  2021 году,  точно  не  помню,  амеры  выкатили  фото из Смоленской области   и  выдали за снимки российских танков на границе с Украиной.  А  чего  стоит  мерзкая статья  опубликованная  в  этой  газетенке в  прошлом  году &quot;Борьба против СССР не обязательно делала тебя нацистом&quot;  И  почему  эту  помойку  не  блокируют у  нас?
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