Европейское отделение американской газеты Politico опубликовало материал, утверждающий, что Белоруссия с 2018 по 2022 год предоставляла вооружения Азербайджану, что привело к напряженности в отношениях с Арменией.
Газета Politico утверждает, что Белоруссия якобы поставляла Азербайджану оружие
Комментарии
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Багира
Нашли кому верить - америкосам. Американское издание Politico не раз попадалось на вранье. В 2021 году, точно не помню, амеры выкатили фото из Смоленской области и выдали за снимки российских танков на границе с Украиной. А чего стоит мерзкая статья опубликованная в этой газетенке в прошлом году "Борьба против СССР не обязательно делала тебя нацистом" И почему эту помойку не блокируют у нас?
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