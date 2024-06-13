Багира

Нашли кому верить - америкосам. Американское издание Politico не раз попадалось на вранье. В 2021 году, точно не помню, амеры выкатили фото из Смоленской области и выдали за снимки российских танков на границе с Украиной. А чего стоит мерзкая статья опубликованная в этой газетенке в прошлом году "Борьба против СССР не обязательно делала тебя нацистом" И почему эту помойку не блокируют у нас?