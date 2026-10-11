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Школьник едва не остался без ног во время туристического сплава на Камчатке

Школьник едва не остался без ног во время туристического сплава на Камчатке

max.ru/ГУ МЧС России по Камчатскому краю Спасатели эвакуировали 11-летнего ребенка, пострадавшего во время туристического сплава в районе озера Приливного на Камчатке.

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