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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Тамара Браун
    просто возник вопрос- конфисковали здесь, конфисковали еще где то у кого то,и все это суммы в миллиардах рублей!!! но...Чубайс еще на сво...
  • Helen
    В Хургаде может быть, но это ишачье .заполонившее нашу Россию, точно не боятся ни Бога , ни Аллаха«Дядя, купи нам п...
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    бред и туфта обычная.Кто-то проверяет реакцию людейСосед навязал шар...

Чубайс еще на свободе, а вот его деньги и имущество - уже нет: суд арестовал у него и его менеджеров по "Роснано" миллиарды

Чубайс еще на свободе, а вот его деньги и имущество - уже нет: суд арестовал у него и его менеджеров по "Роснано" миллиарды

БлокнотРУ Суд арестовал миллиарды Чубайса: в России всерьез взялись за беглого либерала Арбитражный суд Москвы арестовал 5,6 млрд рублей бывшего генерального директора корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи человек, проходящих по данному делу, - соответствующее решение инстанции опубликовано в картотеке арбитражных дел.

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Комментарии
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И
Игорь
Все что украл рыжий Мойша давно вывезено, остались деньги лохов.
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6 час.
Николай Артамонов
Вообще как мог выехать так свободно???!!Наверное ещё и ковёр ему положили,что было мягко бежать!?Посчитать бы на сколько он обманул весь Советский-Российский народ!!!Это &quot;уму не растяжимо&quot;!!!При Сталине были смелые ребята с ледорубами.Жалко , что они сейчас пропали!!!
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5 час.
ТБ
Тамара Браун
просто возник вопрос- конфисковали здесь, конфисковали еще где то у кого то,и все это суммы в миллиардах рублей!!! но почему в России цены по-прежнему повышаются на все! собирают деньги на СВО, больным детям , повышают пенсионный позраст, цены на ЖКХ и прочее, куда эти миллиарды  уходят???? понятно что глупо спрашивать такое , потому как все догодываются где  они оседают, сколько можно перекладывать из одного кармана в другой!  хочется спросить где совесть у этих чинуш, а наверное там где в  той поговорке- там где была совесть , там волосы выросли....
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44 мин.
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