Чубайс еще на свободе, а вот его деньги и имущество - уже нет: суд арестовал у него и его менеджеров по "Роснано" миллиарды

Вообще как мог выехать так свободно???!!Наверное ещё и ковёр ему положили,что было мягко бежать!?Посчитать бы на сколько он обманул весь Советский-Российский народ!!!Это "уму не растяжимо"!!!При Сталине были смелые ребята с ледорубами.Жалко , что они сейчас пропали!!!

ТБ

Тамара Браун

просто возник вопрос- конфисковали здесь, конфисковали еще где то у кого то,и все это суммы в миллиардах рублей!!! но почему в России цены по-прежнему повышаются на все! собирают деньги на СВО, больным детям , повышают пенсионный позраст, цены на ЖКХ и прочее, куда эти миллиарды уходят???? понятно что глупо спрашивать такое , потому как все догодываются где они оседают, сколько можно перекладывать из одного кармана в другой! хочется спросить где совесть у этих чинуш, а наверное там где в той поговорке- там где была совесть , там волосы выросли....