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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф о гонке в Монце: «Когда у вас нет темпа, принимать правильные стратегические решения становится сложнее»

Вольфф высказался о выступлении на Гран-при Италии. По словам исполнительного директора «Мерседеса», после неудачи в Монце команде нужно постараться как можно продуктивнее провести время и подготовиться к этапу в Азербайджане.

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