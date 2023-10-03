В этом году Газпромбанк запустил новый сервис для физических лиц – «Кредитный рейтинг». С помощью сервиса можно управлять своим персональным кредитным рейтингом и видеть, как он влияет на вашу финансовую репутацию.
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