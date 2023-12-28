Берег Скелетов (Skeleton Coast) северная часть Атлантического побережья Намибии

Берег Скелетов - северная часть атлантического побережья Намибии, коренной народ Сан внутренних районов Намибии называл этот регион "Землей, созданной Богом в гневе", в то время как португальские моряки назвали его "Вратами ада".
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