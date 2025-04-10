Легенда хоккея и его машины: какие автомобили предпочитает Александр Овечкин

Хоккеист Александр Овечкин обожает не только хоккей, но и автомобили. Какие автомобили есть в его автопарке?Русский хоккеист Александр Овечкин, который установил рекорд по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ, достигнув отметки 895 в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" и обогнав легендарного Уэйна Гретцки, занимается не только спортом.