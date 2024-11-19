Глава МИД Ирана призвал «готовиться к войне»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с командованием Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) призвал готовиться к возможному началу крупного вооруженного конфликта, чтобы показать противнику свою силу.
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