Трамп пообещал создать специальную группу по борьбе с преступниками-мигрантами

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы учредит специальную рабочую группу из представителей элитных правоохранительных органов для борьбы с преступниками из числа нелегальных мигрантов.
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