Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку – Лавров

Российская сторона заинтересована в продолжении диалога с израильскими партнёрами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для газеты «Едиот ахронот», посвящённой 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.
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