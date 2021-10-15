Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Ближнему Востоку – Лавров

Российская сторона заинтересована в продолжении диалога с израильскими партнёрами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для газеты «Едиот ахронот», посвящённой 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.