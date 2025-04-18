Почему Запад обречён? Шокирующие прогнозы ясновидца на ближайший год Пророчества легендарного Вольфа Мессинга о 2025 годе приобретают зловещую…Сообщение Вольф Мессинг предрёк крах США и Европы: Россия станет убежищем в 2025 году появились сначала на Ежедневные новости.
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