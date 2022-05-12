В Таджикистан прибыла египетская делегация инвесторов

Встречи с деловыми и инвестиционными кругами Египта начали проходить с различными министерствами и ведомствами Таджикистана 11 мая, сообщает пресс-служба государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики.
Встречи с деловыми и инвестиционными кругами Египта начали проходить с различными министерствами и ведомствами Таджикистана 11 мая, сообщает пресс-служба государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики.
Свежие комментарии