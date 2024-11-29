«Четыре тысячи градусов стирают все вокруг в пыль,» — Путин сравнил мощь «Орешника» с метеоритом и призвал врагов одуматься Юлия СоколоваПоражающая мощь современной российской военной разработки, ракеты «Орешник», сравнима с разрушительным ударом метеорита.
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