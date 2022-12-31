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Тайриз Макси вернулся в состав «Филадельфии» после 18 пропущенных матчей

Разыгрывающий Тайриз Макси в пятницу вернулся в состав «Филадельфии» после 18 пропущенных матчей из-за травмы.

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