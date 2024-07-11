Песков заявил, что НАТО подтвердила суть конфронтационного альянса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги саммита НАТО. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Североатлантический альянс подтвердил свою суть – он создан в эпоху конфронтации и для ее поддержания.
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