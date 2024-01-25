Президент назвал память об освобождении Ленинграда священной

Владимир Путин заявил, что память о подвиге освобождения Ленинграда священна. Как стало известно из телеграммы, размещенной на сайте Кремля, лидер России Владимир Путин обратился в своем послании к участникам Международного слёта потомков победителей «Внуки Победы.