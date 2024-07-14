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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уильямс признан лучшим игроком матча Испания – Англия. Нико забил гол

Уильямс признан лучшим игроком матча Испания – Англия. Нико забил гол

По итогам финала Евро-2024 награду получил вингер Нико Уильямс. Представляющий «Атлетик» футболист открыл счет на 47-й минуте, а также нанес еще два удара.

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