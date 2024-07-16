Прошел месяц: Николай Басков пропал после скандала с Ольгой Бузовой

Народный артист России Николай Басков не выходит на связь. В последний раз Николай Басков появлялся в медиапространстве месяц назад, когда общественность обсуждала его ссору с поющей телеведущей Ольгой Бузовой после «Премии МУЗ-ТВ 2024».
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