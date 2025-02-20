Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Нина Грекова
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Смягчающее обстоятельство

То и дело в казахстанских новостях читаешь и слышишь, как судят того или иного коррупционера. И частенько оказывается, что у подсудимого есть маленькие (у нас это до 18 лет!) дети.

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