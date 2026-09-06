Кто отвечает за небо над заводом?

Летом 2026 года в России появился правовой каркас для ускоренного развёртывания объектовой защиты, однако единой вертикали над каждым гражданским предприятием закон не создал.
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