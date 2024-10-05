Кадыров передал для нужд СВО 100 новых «Джихад-машин»

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд специальной военной операции 100 автомобилей.«Уверен, эти "Джихад-машины" проявят себя в зоне СВО с самой хорошей стороны, и наши бойцы по достоинству их оценят», — отметил Кадыров в ходе церемонии передачи техники, сообщает РИА Новости.