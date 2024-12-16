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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Миннесотой». У него 12+6 в 31 игре

Форвард «Вегаса» отличился на 44-й минуте, ассистировав Виктору Олофссону. Россиянин прервал серию без очков из 6 игр, набрав 18-й (12+6) балл в текущем чемпионате НХЛ.

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