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Лолита не выдержала после очередной отмены: “Даже нет сил”

Лолита не выдержала после очередной отмены: “Даже нет сил”

Вчера стало известно, что концерт певицы в Подмосковье был отменен. Лолита Милявская, которая известна по хиту «Ориентация север», впервые высказалась по поводу отмены мероприятия, которое планировалось провести 17 октября в ДК «Сатурн» в Раменском.

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