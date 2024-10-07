Лолита не выдержала после очередной отмены: “Даже нет сил”

Вчера стало известно, что концерт певицы в Подмосковье был отменен. Лолита Милявская, которая известна по хиту «Ориентация север», впервые высказалась по поводу отмены мероприятия, которое планировалось провести 17 октября в ДК «Сатурн» в Раменском.