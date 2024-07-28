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Напросились. Кого Россия выдернет из НАТО для показательной казни

Напросились. Кого Россия выдернет из НАТО для показательной казни

КОТ  КОСТЯН Россия не потянет войну против всего Запада, но это и не нужно. Есть давний способ – если против тебя озлобленная толпа, то не нужно бросаться на нее или убегать.

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Комментарии
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Варлам Устрялов
то есть, ты не изучил, но пё.нул.
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3 час.
Варлам Устрялов
Из человеколюбия тоже. чухонского маршала после войны не преследовали, хотя именно он отдавал фашисткие приказы против русских. Но ещё некоторые земли Сталин у чухни отобрал. Так те потеряли доступ в Северный Ледовитый океан.
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
финики какое-то время понимали. Но потом легли под  пендосных фашистов.
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3 час.

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