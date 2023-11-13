РВ: «Солнецепеки» выжигают позиции украинской армии под Красным Лиманом

РИАМО - 13 ноя. На краснолиманском направлении спецоперации расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» выжигают позиции украинской армии, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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