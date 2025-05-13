Bloomberg: Евросоюз ждет встречи в Стамбуле, прежде чем просить США о санкциях

Вашингтон также собирается оказывать давление на Москву перед переговорами Евросоюз ожидает переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем просить Соединенные Штаты о новых антироссийских санкциях, передает информационное агентство ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии