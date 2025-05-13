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Петербургский дневник

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Bloomberg: Евросоюз ждет встречи в Стамбуле, прежде чем просить США о санкциях

Bloomberg: Евросоюз ждет встречи в Стамбуле, прежде чем просить США о санкциях

Вашингтон также собирается оказывать давление на Москву перед переговорами Евросоюз ожидает переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем просить Соединенные Штаты о новых антироссийских санкциях, передает информационное агентство ТАСС.

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