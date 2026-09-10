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Регионы России

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Транспортные компании Финляндии требуют срочных мер из-за роста цен на дизель

Транспортные компании Финляндии требуют срочных мер из-за роста цен на дизель

Группа транспортных предприятий Финляндии LiikenneSuomi направила властям страны обращение с требованием принять незамедлительные меры в связи с быстрым подорожанием дизельного топлива.

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