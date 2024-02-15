Кардиологи назвали топ-3 продукта, способствующих преждевременной смерти

Кардиолог Люгер выявил связь между употреблением бекона с возрастающим риском смертиКардиологи Саман Сетарех-Шенас и Дэниел Люгер рассказали изданию HuffPost, что риски развития сердечно-сосудистых заболеваний повышаются из-за употребления трёх продуктов — бекона, хлеба и пережаренного растительного масла.
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