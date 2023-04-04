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Журналистка из США: Украине не выстоять против России без американской военной помощи

Лесли Шталь, американская журналистка, во время беседы в рамках телешоу 60 Minutes заявила, что Украина обречена без военной помощи Соединенных Штатов Америки.

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