Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Ублюдок, верёвка по нем плачет!На Украине пытают...
  • Михаил Новиков
    Конечно понятно что у хохлов кризис кадров, но буданов - это амбициозный недоумок, а это худшее сочетание для любого....На Украине пытают...
  • Jubar
    Турецкий политик:...

В Курске сбитый российской ПВО украинский беспилотник повредил жилой дом

В Курске сбитый российской ПВО украинский беспилотник повредил жилой дом

Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам России, используя для этого беспилотники. Как заявляют представители киевской хунты, таким образом они хотят "показать" населению России "неизбежность" ответных ударов по территории Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх