MS

Mikhail Stepanov

Да жидобандеровцу Зеленскому все равно, кого гнать на убой, для него главное деньги и заслужить у пиндосов возможность жить в США и спокойно тратить украденные миллиарды. Только он до сих пор не понял, что им лишние свидетели не нужны!