Виктор Орбан в очередной раз подтвердил, что Венгрия никогда не оказывала и не будет оказывать впредь никакой помощи "стране У".
Орбан на грани: Обезумевший экс-комик погнал венгров на бой с русскими.
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Храни Господь Орбана. КАК сейчас на Западе не хватает таких адекватных и самостоятельных людей, каким является Орбан.
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Да жидобандеровцу Зеленскому все равно, кого гнать на убой, для него главное деньги и заслужить у пиндосов возможность жить в США и спокойно тратить украденные миллиарды. Только он до сих пор не понял, что им лишние свидетели не нужны!
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15 час.
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