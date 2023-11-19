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Закон и Порядок

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Орбан на грани: Обезумевший экс-комик погнал венгров на бой с русскими.

Орбан на грани: Обезумевший экс-комик погнал венгров на бой с русскими.

Виктор Орбан в очередной раз подтвердил, что Венгрия никогда не оказывала и не будет оказывать впредь никакой помощи "стране У".

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Храни Господь Орбана.  КАК сейчас на Западе не хватает таких адекватных и самостоятельных  людей, каким является Орбан.
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Да жидобандеровцу Зеленскому все равно, кого гнать на убой, для него главное деньги и заслужить у пиндосов возможность жить в США и спокойно тратить украденные миллиарды. Только он до сих пор не понял, что им лишние свидетели не нужны!
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15 час.

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