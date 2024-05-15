Арестованный генерал Кузнецов за четыре года приобрел участок 15 соток и «Волгу»

Кадровик Минобороны владел раритетной “Волгой”. Начальник ГУ кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, за четыре года службы приобрел советский автомобиль «Волга», 15 соток земли и долю в квартире.
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