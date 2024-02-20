Посол Мирошник: в Авдеевке находились тайные пыточные и захоронения

В населенном пункте Авдеевка под Донецком находились тайные пыточные и захоронения. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Родион Мирошник, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации.
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