Валиева: готовимся к контрольным прокатам сборной России

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России. «Всем привет! Как ваши дела? Как ваше настроение, как проходит ваша среда? Мы уже готовимся к контрольным прокатам», — рассказала Валиева в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».