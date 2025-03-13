Российские гаубицы разгромили склады ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Север» уничтожили бронемашины, самоходные артиллерийские установки, гаубицы М777, склады ГСМ и боеприпасов, а также пехоту ВСУ на Харьковском направлении.
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