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Пятый канал

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Путин подписал указ о награждении погибшей главы УИК орденом Мужества

Путин подписал указ о награждении погибшей главы УИК орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии Елены Астаниной, погибшей в Запорожской области.

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