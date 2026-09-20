Готовность к переменам: опрос показал, когда россияне решаются на смену профессии

Россияне назвали лучший возраст для смены профессии и главные условия для перехода в новую сферу. Согласно исследованию, результаты которого приводит РИА Новости, большинство россиян считают наиболее подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере период от 30 до 39 лет: такой вариант выбрали 42 % респондентов.