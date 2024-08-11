В ЦБ признали возможным повышения ключевой ставки до 20 процентных пунктов

Алексей Заботкин, заместитель председателя Центрального банка России, в интервью "Российской газете" отметил, что повышение ключевой ставки до 20% или выше станет возможным, если у регулятора останутся сомнения в темпах снижения инфляции .
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