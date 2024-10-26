Уходящая неделя заставила поволноваться страны Запада в связи с проведением в Казани саммита БРИКС. Россияне же с беспокойством наблюдали за трагическими событиями в Челябинской области и с радостью – за освобождением новых поселений в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии