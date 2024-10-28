Нетаньяху заявил о мощном ударе Израиля по обороноспособности Ирана

Израиль нанес мощный ущерб оборонительному потенциалу Ирана, а также его ракетному производству. Об этом 27 октября заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе выступлении в рамках государственной церемонии памяти жертв атаки 7 октября 2023 года.
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