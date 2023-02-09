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Наказывать нужно директора: Виталий Милонов прокомментировал поножовщину в химкинском лицее

Наказывать нужно директора: Виталий Милонов прокомментировал поножовщину в химкинском лицее

По факту халатности должностных лиц завели уголовное дело.Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал нападение пятиклассницы с ножом на сверстницу в лицее в Химках.

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