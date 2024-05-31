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Грузия выходит из-под контроля США. Вашингтон взял в руки кнут

Грузия выходит из-под контроля США. Вашингтон взял в руки кнут

Вчера 1,3K прочитали Как и многие другие страны, уставшие от великого и ужасного гегемона в лице Америки, Грузия тоже решила попытать счастье, увильнув от влияния Штатов.

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