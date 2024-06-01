США проведут пуски баллистических ракет Minuteman III 4 и 6 июня

Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Clayton Wear Пресс-служба Базы космических сил Ванденберг (США) сообщила о запланированных на 4 и 6 июня пусках межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.
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