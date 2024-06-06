В Закон о Национальном органе по неподкупности будут внесены поправки

«Вакантная или временно вакантная должность инспектора по неподкупности может быть также заполнена путем перевода сотрудников из Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Национального центра по борьбе с коррупцией, Счетной палаты и учреждений, подведомственных МВД и Минфину».