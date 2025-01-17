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В кино — один из самых громких фильмов года «Носферату». Чем удивляет новый блокбастер о легендарном вампире?

В кино — один из самых громких фильмов года «Носферату». Чем удивляет новый блокбастер о легендарном вампире?

В параллельный прокат вышел «Носферату» Роберта Эггерса — один из самых обсуждаемых фильмов года, в котором режиссер «Ведьмы» и «Маяка» примеряет свой фирменный неоготический стиль к легендарному вампиру, столетие назад порожденному немецким экспрессионизмом.

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